Carrasco espera que la U vuelva al triunfo ante Curicó: Sería una alegría inmensa para la institución

El jugador de Universidad de Chile José María Carrasco fue el protagonista de una nueva conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul. El zaguero se refirió al próximo duelo frente a Curicó Unido, que está en la parte alta de la tabla.

"Sin duda va a ser un partido muy difícil en el que trataremos de buscar la victoria. Sería una alegría inmensa para el grupo, para la institución y para la gente, que después de tanto tiempo va a estar apoyando. Dar ese golpe, después de los últimos resultados es importante", dijo.

"Si bien uno es consciente de las críticas, trato de apoyarme en mi familia, en mis seres queridos. El hincha de la U me ha hecho sentir su apoyo, su aliento en muchas ocasiones. Si yo no me hubiese sentido preparado para estar en la U no estaría acá. Tanto mental como futbolísticamente me siento preparado para afrontar cualquier tipo de reto", añadió.

El defensor también tuvo palabras sobre el aplazamiento del duelo contra Unión Española. "Nos agarró un poco por sorpresa la suspensión del partido, que dentro de todo nos vino bien para seguir trabajando y mejorando en ciertos aspectos". Es un tema que viene de tiempo. Es importante, pero al margen de la cancha donde nos toque, la gente de la U se hace sentir", relató el boliviano.relató el boliviano.

"Para nosotros es una alegría que el público nuevamente pueda estar en el estadio. Es un extra tener el apoyo y empuje que te dan. Para nosotros es gratificante que estén ahí", indicó "Josema".

Universidad de Chile recibirá a Curicó Unido en el estadio Santa Laura este jueves 17 de marzo, a las 20:30 horas, para dar inicio a la séptima fecha del Campeonato Nacional.