Carrasco y las críticas: Uno es consciente de lo que se dice, pero yo me enfoco y aferro a lo bueno

El defensa boliviano de Universidad de Chile José María Carrasco analizó su presente y respondió a los cuestionamientos que ha recibido por su nivel en la presente temporada del Campeonato Nacional.

Carrasco expresó en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul: "Uno está consciente de lo que se dice y habla. Yo me enfoco y me aferro a lo bueno. Cuando hemos tenido equivocaciones tratamos de mejorar y somos muy autocríticos".

"Todo el tiempo que he estado en la U me ha servido para crecer en lo personal y en lo futbolístico. La realidad es que tengo contrato hasta diciembre. Solo pienso en el día sábado en el partido de Huachipato", añadió sobre el tema.

"A medida que ha pasado el tiempo me he sentido cómodo. La gente y el equipo lo han hecho. Me enfoco en lo que realmente tengo que hacer", cerró el zaguero sobre este tema.

Hablando de lo colectivo, el altiplánico señaló: "El grupo está fuerte en todo lo que viene y con el cuerpo técnico vamos a tratar de seguir creciendo. A fin de año vendrá el balance de lo que se hizo".

"Sebastián Miranda desde el primer día nos brindó la confianza. El hecho de ser defensor, nos dio mucha más confianza a mí y al bloque. Hemos tenido mejoras y esperamos seguir en esa línea de crecimiento", sostuvo sobre el técnico interino.

"Somos conscientes que nos ha costado y hemos cometido errores. Pero ante La Serena y Everton se han visto mejoras en lo futbolístico", finalizó.

La U recibirá este sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) a Huachipato en el Estadio Santa Laura.