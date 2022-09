César Vaccia: Es un error que la U cambie de técnico cada seis meses

El ex técnico de Universidad de Chile, César Vaccia, bicampeón con los azules en 1999 y 2000, analizó el pésimo momento que vive el elenco estudiantil y manifestó su disconformidad con el continuo cambio de entrenadores.

"Es un error que la U cambie de técnico cada seis meses", expresó Vaccia a Las Últimas Noticias.

"Es una muy mala decisión. Si los tienes que cambiar cada seis meses, es porque obviamente te equivocaste en la elección, no definiste bien el perfil, no le mostraste cuáles eran los requisitos para convertirse en el entrenador del primer equipo, entonces no era la persona adecuada", argumentó.

"Si en seis meses lo logró obtener un modelo de juego ni pudo sacar al equipo del fondo de la tabla o no tener una identidad o pertenencia, obviamente que tienes que sacarlo, pero eso parte por una mala decisión", añadió el DT.