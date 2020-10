César Vaccia y el presente de la U: No estoy de acuerdo con que salga Caputto

El otrora entrenador de Universidad de Chile, César Vaccia, bicampeón con el cuadro azul, comentó el presente del elenco laico y dijo no estar de acuerdo con la salida de Hernán Caputto, dado que los problemas del equipo van más allá de la labor del entrenador.

"No estoy de acuerdo con que salga Hernán, porque si ellos pensaron que era la persona adecuada, no veo por qué lo van a sacar ahora", dijo Vaccia en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Y ahora si los dirigentes y el gerente técnico, que no sé quién es, tendrán que ver y analizar quiénes son los candidatos", añadió.

Vaccia ahondó en lo vivido por la U en los últimos años y aseguró que de poco sirve la millonaria inversión que realiza Azul Azul en inferiores y luego termina comprando jugadores jóvenes.

"Creo que el problema de la U no es el rendimiento solamente. El tema es que no se están haciendo las cosas bien, porque se invierten millones de dólares en el fútbol joven, trajeron a un técnico español que estuvo en La Masía (la sede formativa de FC Barcelona), a unos españoles y después terminan comprando jugando jugadores jóvenes de otros equipos, entonces no sé por qué terminamos", expresó.