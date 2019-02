César Valenzuela: Creo que mis características encajarían en el juego de la U

El nombre del volante de Huachipato César Valenzuela empezó a sonar con fuerza como posible refuerzo de Universidad de Chile y el propio jugador se toma con calma este interés, pero afirmó que cree que su juego se adaptaría de buena forma al del equipo de Frank Kudelka.

"Cada jugador tiene distintas condiciones y la mía es ser un volante de pase gol, un asistidor, así que creo que se acomodaría al juego de la U, a lo que ellos quieren; tienen buenos jugadores y buen plantel y si se llega a dar, creo que encajaría en ese equipo, pero espero lo que va a pasar", declaró a Al Aire Libre.

El ex Palestino además aclaró que "uno se entera de los sondeos por los mismos medios, pero hasta el momento, que yo sepa, no hay nada concreto. Hablé con mi representante y dije que si existía algo, me avisara cuando sea algo concreto, para no ilusionarme ni volver a lo mismo de siempre".

"Por el momento estoy enfocado en Huachipato, tranquilo, y esperando a ver qué sucede", prosiguió para finalizar indicando que el hecho de sonar en la U "quiere decir que uno está haciendo las cosas bien".

La carta de Valenzuela tiene un precio de 700 mil dólares y ya existen conversaciones de Sabino Aguad, gerente deportivo de Azul Azul, con la gente de Huachipato y el representante del jugador, con el fin de llegar a un acuerdo.