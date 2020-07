18:27 - 01/07/2020

¿Charles Aránguiz o Marcelo Díaz? Luis Rojas eligió el retorno que prefiere para la U

Luis Rojas, joven volante de Universidad de Chile, fue el invitado de este miércoles en el Instagram Live de Al Aire Libre en Cooperativa y habló sobre sus actuaciones con la Roja en el Mundial Sub 17 y su presente en el cuadro azul y reveló que prefiere el regreso de Charles Aránguiz por sobre el de Marcelo Díaz: "Charles me haría jugar más a mí y me gusta más su personalidad". (Video: Instagram @AlAireLibreCl)