Christian Vilches confirmó salida de Universidad de Chile: No sigo por decisión del cuerpo técnico

El defensor nacional Christian Vilches, fue notificado de que no seguirá en Universidad de Chile, luego de que el entrenador Frank Darío Kudelka, decidiera no tenerlo en los planes para el plantel 2019.

El zaguero, en conversación con El Mercurio, aseguró que "me llamaron de la U para avisarme que no me renovarán. Me dijeron que no sigo por decisión del cuerpo técnico. Es lamentable, pero hay que asumirlo".

Además, agregó que "tenía ganas de continuar en el club, pero fue una decisión que no pasa por mí. No hubo negociación ni nada. Diferente hubiese sido que me hicieran una oferta y que no llegáramos a acuerdo, pero acá no hubo nada de eso. Solo me llamaron para decirme que no estoy en los planes para el 2019".

Vilches, partió de la escuadra "azul" tras dos años y medio en el club, obteniendo el título del Torneo de Clausura 2017, bajo el mando del argentino Angel Guillermo Hoyos.

La partida del "Kily" se suma a las de Gonzalo Jara y Rafael Vaz en la defensa de la U, quienes solo han contratado a Sergio Vittor en aquella zona de la cancha, por lo que tendrán que buscar opciones, entre las que suena el argentino Carlos Quintana, de cara a la disputa del Campeonato Nacional y la segunda fase previa de la Copa Libertadores.