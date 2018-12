Christian Vilches y su continuidad en la U: Sigo esperando que me llamen

El defensa Christian Vilches aún espera la confirmación de su continuidad en Universidad de Chile, como lo expresó en declaraciones al diario La Tercera.

"Sigo esperando que me llamen. No me han llamado, ni nada. Estoy en las mismas condiciones que antes", dijo el zaguero al periódico.

Pese a ello, el jugador mantiene la calma: "Estoy tranquilo todavía. No me he preocupado, estoy tratando de desconectarme un poco para no darle muchas vueltas al asunto".

Por eso, prefiere no apurar la decisión de Azul Azul: "No sé cuándo me dirán. Por el momento quiero disfrutar de las vacaciones y cuando se acerque la fecha, veré qué postura tiene el club. Si no resulta, tendré que buscar otras alternativas. Por ahora no hay ningún ofrecimiento".

La permanencia de Vilches depende de los fichajes, ya que el cuerpo técnico que encabeza Frank Kudelka quiere centrales argentinos como Sergio Vittor, de Universidad de Concepción, que está muy cerca, y Carlos Quintana, a quien conoce desde su paso por Talleres.

De acuerdo al matutino, la U también recibió el ofrecimiento del delantero paraguayo Cris Martínez (Santos Laguna de México) como opción de refuerzo.