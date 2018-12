Christian Vilches y su salida de la U: Me hubiese gustado ganar más títulos y un Superclásico

El defensa Christian Vilches, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, lamentó su salida de Universidad de Chile y afirmó que se va con tranquilidad, aunque indicó que le hubiese gustado tener más logros en los años que estuvo en el club.

"Me voy tranquilo, porque jugué todo el tiempo que estuve, a excepción de este año, que estuve un poco relegado en la banca. Ese momento se revirtió y pude retomar. Saco buenas cuentas, me hubiese gustado ganar más títulos y no solo uno (Clausura 2017). Haber ganado un Superclásico, cosas que no se pudieron vivir", expresó el zaguero de 35 años.

El "Quili" también recordó el momento más duro que experimentó en el plantel, tras la histórica derrota por 7-0 que sufrieron ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

"Cosas así te golpean fuerte. Me tomo a pecho las cosas que pasan, si cometo un error me culpo me demasiado. Ese 7-0 me sentí bastante responsable de lo que pasó, pero en ningún momento me dije que iba a dejar el fútbol. Fueron semanas difíciles. Uno entiende que es parte del fútbol", explicó.

En esa línea, Vilches tuvo palabras de afecto para el técnico de ese entonces, Angel Guillermo Hoyos, quien fue destituido por los malos resultados.

"Guille es una gran persona, un amigo más que un entrenador. Era más cercano para todos nosotros. Se siente cuando una persona muy querida se vaya. Fue el que más me marcó. Todo eso gatilló a que ese momento sea tan difícil. El hecho de haber perdido de esa forma. Son cosas que van quedando en el camino como experiencias y anécdotas".

Finalmente, expresó sue tenía deseos de mantenerse en el club, pero "uno entiende cómo son las cosas".

"En este momento estoy buscando en otros equipos, ver si recibo algún llamado. En esa parada estoy. Terminó mi contrato con la U, estoy agradecido por lo que me brindó la institución, la gente y la hinchada que me apoyó", sentenció.