Coppo: Para poder terminar esa relación se requiere un juicio y para ganarlo se requeriría configurar una infracción

La directora de Azul Azul y representante de la Universidad de Chile, Carolina Coppo, habló en Al Aire Libre en Cooperativa sobre el complejo momento deportivo y dirigencial del equipo que hoy regenta el fondo de inversión Sartor.

"Tengo conocimiento, por supuesto, de lo que opinan los hinchas y los directores de Azul Azul. He escuchado que 'estamos pintados'. Efectivamente es así, en el sentido de que somos minoría y solo podemos emitir una opinión", dijo Coppo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Aparte de eso, es fácil decir 'quítenle el escudo, quítenle los emblemas, que la Universidad haga algo y se ponga los pantalones', pero hay que considerar que la relación que rige con Azul Azul está contenida en un contrato", explicó representante de la casa de estudios.

"En consecuencia, para poder terminar con esa relación se requiere un juicio y además, para ganar ese juicio, se requeriría configurar una infracción del contrato por parte de Azul Azul, porque en la medida que cumplan con sus obligaciones, ese contrato tiene vigencia hasta lo que dure la concesión", agregó en los micrófonos de Cooperativa.

"Lo que tiene que hacer la Universidad es algo en lo que no me puedo meter. Estimo que a lo menos existen problemas en relación a la transparencia. La Universidad de Chile es un órgano público y está sujeta a todas las exigencias de publicidad y transparencia de órganos públicos, y en la medida que tenga participación en una Sociedad Anónima, podría en virtud de eso configurar una infracción en ese sentido, pero eso corresponde evaluarlo a otras personas, no a mí", sumó.