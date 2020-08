Cristián Aubert: Me gustaría ver a la U como siempre la he imaginado, intensa y agresiva

El nuevo presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, analizó el presente de Universidad de Chile y aseguró que le gustaría que el equipo fuera "intenso y agresivo".

En conversación con el sitio web del club, el nuevo timonel de los "laicos" dijo que "a mí me gustaría ver jugar a la U como siempre me la he imaginado. Una U intensa, agresiva, que busca el resultado, que sale a ganar los partidos, que tiene ganas, garra y corazón".

A su vez, el mandamás de los universitarios reconoció que "el club está en un momento complejo en lo económico. Creo que es una misión muy prioritaria para el presidente hoy día el poder analizar tanto los ingresos como los costos asociados que tiene el club, y ver la manera en una primera etapa de poder equilibrarlo, y en una segunda etapa de poder optimizar todo lo que se podría hacer a nivel de club y deportivo".

"El hecho de tener que volver a jugar partidos sin público genera una merma en los ingresos esperados para nuestro club. El hecho de no estar jugando o de estar en un período de para tan largo ha significado que muchos de los abonos no se concreten y que nuestros hinchas prefieran esperar al momento de que empiece el Campeonato nuevamente para volver a abonarse", agregó

"Entonces, claramente tenemos un tema que resolver y eso es parte de nuestro trabajo, de nuestros desafíos. Eso es un ámbito en el cual yo espero ponerle mucho énfasis en mi gestión", indicó.

Sobre el desempeño del técnico Hernán Caputto, Aubert aseguró que el DT "todo este tiempo de la cuarentena ha hecho un trabajo silencioso, pero muy importante con los jugadores".

"Ha estado con ellos, ha conversado, los ha mantenido en un formato de trabajo vía Zoom que ha sido muy eficiente y yo creo que hacia adelante se viene esta segunda etapa, que es ponerse a punto, volver a la cancha y trabajar desde donde él más sabe, que es en la cancha", apuntó.

Mira el video con las palabras de Cristián Aubert: