Cristián Aubert: No he tenido contacto con los potenciales nuevos dueños de la U

Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, aseguró que aún no ah tenido contacto con los potenciales nuevos dueños de la sociedad anónima y adelantó que aún restan detalles para que se concrete la venta del paquete accionario de Carlos Heller.

"Si bien la propuesta está arriba de la mesa y está en desarrollo, falta un tiempo para saber cómo avanza y cómo termina", explicó Aubert este miércoles.

"Respecto de los potenciales nuevos dueños, no he tenido contacto con ellos y me imagino que en la medida en que ellos decidan o puedan llevar adelante su compra, me llamarán a reunión para que contarme del proyecto que ellos quieren desarrollar", añadió.

La venta de acciones por parte de Heller corresponde al 63,7 por ciento de la propiedad de la sociedad.