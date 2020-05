Cristian Bogado: Me llamó la U pero decidí quedarme en Iquique

El ex delantero de Deportes Iquique Cristian Bogado contó que su llegada al fútbol chileno en 2009 pudo haberse dado en Universidad de Chile dado que el elenco azul lo llamó bajo la recomendación del técnico de ese año, Sergio Markarián.

"Mi objetivo era recuperar mi nivel y en ese entonces me llamó Universidad de Chile para irme de Estudiantes de La Plata. Hablé con Sergio Markarián y hasta la llegada del aeropuerto de Iquique, la gente de la U quería que yo fuera para allá. Pero decidí quedarme en Iquique porque en mi mente tenía que recuperar el nivel", dijo el paraguayo en diálogo con el sitio MundoCracks.cl

Explicó que su arribo a Iquique tenía que ver con la menor exigencia que suponía.

"Si iba a la U me iba a costar un poco más porque la gente era más exigente y si estaba en un equipo que recién ascendía y se quería mantener en primera iba a rendir. Se molestaron porque les dije que me quedaba en Iquique", añadió.

De su paso por Colo Colo (2009 y 2011), Bogado recordó la final del Clausura 2009 ante Universidad Católica.

"Iban como 40 minutos y yo estaba enojado porque (Hugo) Tocalli no me ponía. (Domingo) Salcedo me dice 'tranquilo, que vas a entrar' y a los 42 me llaman. Me sorprendo y me voy con todas las ganas para entrar a ese partido que va a quedar para la historia", comentó.