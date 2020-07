Cristián Castañeda: Es bueno que la U tenga las puertas abiertas para la continuidad de Beausejour

El ex ayudante lateral de Universidad de Chile Cristián Castañeda se refirió a la opción que la directiva de Azul Azul le abrió a Jean Beausejour de mantenerse en el club durante la próxima temporada y afirmó que la decisión es personal, tomando en cuenta su estado físico y deseos de jugar.

"Es una decisión más personal, de cómo se siente, como está su organismo y si se siente con la capacidad de competir en un equipo grande como U. de Chile, bienvenido sea", sostuvo Al Aire Libre en Cooperativa.

Beausejour termina contrato a fin de año con los estudiantiles y para Castañeda, "nadie duda de su calidad, o lo buen profesional que es. Depende solo de él, si decide y se siente con ganas y deseos de competir, porque en el fútbol siempre está la disyuntiva, una cosa son las ganas y la otra es si se puede, si se está a la altura", advirtió.

En ese escenario, el ex futbolista recordó sus últimos años y sostuvo que "cuando me fui de la U, pensaba un poco en el retiro, no seguir jugando, y cuando los últimos años a los 38 me costaba mucho levantarme el día después e los partidos, ahí se toma la decisión".

"Uno vuelve atrás y se pone en esa situación y qué bueno que la U le tenga las puertas abietas. Cuando yo me tuve que ir, mi hermano -Víctor Hugo Castañeda- era el téncico y había mucha suspicacia, no era bueno que me quedara", recordó.

De todos modos, Cristián Castañeda apuntó a que en su último año, en Arica, luego de un paso por Everton, "falté solo un partido y el resto los jugué todos, si hubiese sido distinto. No hubiera tenido sentido alargarlo, pero tuve suerte de jugar todos los partidos, por ahí pasaría la decisión de Jean, sque iempre que estuvo bien fue titular".