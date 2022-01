Cristian Palacios: No me siento el reemplazante de Larrivey

El uruguayo Cristian Palacios, delantero que llegó esta temporada a Universidad de Chile desde Unión Española, aseguró que no se siente el reemplazante de Joaquin Larrivey y que su intención es escribir su propia historia en la tienda laica.

"Vengo a aportar a la U, a ayudar al equipo, al grupo y haré lo mío. Mi misión y compromiso es ese. No me siento su reemplazante (Larrivey), cada uno es distinto y no diría que soy su relevo, cada uno tiene sus propias características. Cada vez que uno llega a un club, lo hace para aportar lo suyo y escribir su propio camino", dijó a Diario El Mercurio.

De cara a los objetivos que tiene con el cuadro azul, indicó que "nos estamos preparando para pelear el torneo, ese es nuestro objetivo principal. No tenemos una fecha contemplada para decir cuándo veremos a esta nueva U en todo su esplendor, eso lo irá dando el correr de los días".

"Sabemos que hay que ganar títulos y si no se da, hay que dejar todo en la cancha. La meta y el objetivo es ese: intentar ganar todo lo que juguemos, para eso nos preparamos, no pensamos en otro escenario", cerró.