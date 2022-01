Cristián Palacios: Todavía no he arreglado nada, pero está muy cerca

- [ESPECIAL] Revisa todas las movidas del fútbol chileno para la temporada 2022.

El delantero uruguayo Cristián Palacios se refirió a su inminente paso a Universidad de Chile, aunque aclaró que hasta el momento "no está nada cerrado".

"Ahora prefiero no hablar. Todavía no he arreglado nada, no puedo decir nada. Está muy cerca", indicó el futbolista de Unión Española.

"Todo jugador se ilusiona. Sería un paso importante, no tengo más nada que decir hasta que no esté todo cerrado", agregó Palacios.

El charrúa sostuvo que para él "un bonito desafío sería cerrar el pase y uno tiene que aportar su granito de arena".

"Cuando esté todo cerrado voy a dar notas, voy a poder opinar y estar todo tranquilo", completó Palacios.