Cristián Romero reconoció que en la U hay un ambiente hostil: Mi función es transmitir calma

El flamante entrenador interino de Universidad de Chile, Cristián Romero, aseguró que transmite al plantel un mensaje de optimismo en medio del complejo escenario que atraviesa en el Campeonato Nacional y sostuvo que se encuentra confiado en que puede revertir "la espiral negativa" del club laico en el tramo final del torneo.

"No es un momento fácil el que vive el club, intento transmitir un mensaje de optimismo y confianza, de querer revertir esto, estoy confiado que lo vamos a sacar adelante", declaró en conferencia de prensa.

"Estamos representando a mucha gente en este país y mucha gente está pendiente de lo que vamos a hacer, pero me lo tomo como un lindo desafío. Tenemos un equipo de buenos jugadores y hay que tratar que esto se pueda transformar en un juego colectivo que nos permita resolver la problemática que nos va a presentar el rival", afirmó en la antesala al duelo con Ñublense.

"El discurso que estoy tratando de incorporar en este momento es de optimismo, confianza, tenemos buenos jugadores, hay que tratar de tocar la tecla justa para hacer que aflore ese juego, yo creo que tiene que ver con un factor anímico, pero estoy confiado, vamos a tener el primer desafío y espero que todos salgamos airosos. Estamos representando a mucha gente en este país que está esperando que el equipo pueda revertir esta espiral negativa", agregó.

Luego, afirmó que la presión por los resultados "cada uno la asimila como estima conveniente", agregando que "yo estoy tranquilo, confiado y entendiendo la responsabilidad que esto conlleva", para posteriormente hablar de los incidentes en la cancha del Teniente de Rancagua en el último encuentro, ante Curicó Unido.

"No corresponde esa reacción que hubo, la violencia en todo sentido nunca será positiva ni traerá beneficios. Nosotros condenamos esa situación (...) efectivamente hay un ambiente muy hostil, lo digo en el sentido de la situación anímica que vive el plantel con esta presión que se está cargando en todo, en los medios, de manera que la función mía es de aplacar un poco eso, tomar el liderazgo respecto de lo que está ocurriendo en el entorno y transmitir un mensaje de calma".

"No es el ideal que haya dos interinatos tan continuos, no es lo normal, sobre todo en una institución como la U, pero es lo que nos toca vivir, estoy asumiendo esa responsabiildad, estoy dispuesto, intento gestionarla de la mejor manera. Estos desafíos son para eso, asumirlos, afrontarlos y después veremos si sale bien o sale mal", continuó.

Además, "Relojito" dijo que no se pone en el escenario de que la U tenga que pelear por mantenerse en Primera División: "Si fuera tan pesimista, mejor me voy para la casa, confío en que este escenario se va a revertir, confío mucho en los jugadores, espero que el mensaje esté internalizado bien, podamos desarrollarlo como lo hemos trabajado".

"Ese escenario es catastrófico y no me pongo en ese escenario, por eso no compartimos las visiones de los medios, que tienen visiones más catastróficas, siempre es más fácil pensar negativo, lo positivo requiere más esfuerzo. No me pongo en ese escenario y espero seguir incorporando ese", añadió.

Por último, postuló que se siente respaldado por las autoridades de Azul Azul, "y confiado porque está la gente a disposición para brindarme lo necesario para que esta cosa la saquemos adelante. No me pongo en ese escenario, a lo mejor soy extraterrestre, no estoy visualizando eso, mi fe me lo impide, estoy pensando en que vamos a sacar esto adelante".