Cristián Traverso: Quise presentarle un proyecto de inversión a Heller, pero no contestó el teléfono

El otrora jugador de la U contó que no obtuvo respuesta de parte del ex timonel azul.

El ex jugador de Universidad de Chile, Cristián Traverso, aseguró que intentó presentarle un proyecto de inversión al ex presidente de la concesionaria Azul Azul, Carlos Heller, pero no obtuvo respuesta.

El retirado jugador argentino afirmó en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que "el año pasado tuve algunas conversaciones con gente cercana a Carlos Heller, porque había un proyecto de unos inversores que no eran ni chinos ni nada que se le parezca. Intenté hablar con él pero no me respondió el teléfono".

"Estuvimos hablando con su mano derecha, Pablo Silva, quien me atendió de maravillas, pero uno a veces quiere hablar algunas cuestiones con el dueño. No logré hablar con él y tuvimos algunos intercambios de ideas con Pablo", agregó.

En la misma línea el otrora zaguero afirmó que "después como que se enfrió la cosa, los inversores arrancaron para otro lado, a Europa en donde existen otros tipos de intereses y condiciones económicas. Habíamos hablado hasta de precios, algunos porcentajes de acciones para tener la mayoría y el control, pero no se dio la ecuación, gracias a Dios".

Sobre si la propuesta de los inversores podría resurgir tras la salida de Carlos Heller de la presidencia, Traverso indicó que "no, porque yo me interioricé en un montón de cosas con respecto no solo al club en su función económica, sino que también sobre otras estructuras".

"Existen muchos factores que hacen que la inversión sea atractiva o no. Una de ellas es la plusvalía, el marketing y el retorno de la inversión. Un club al que van 800 mil personas al año al estadio y me reportan que tiene pérdidas de dos o tres millones al año, no conviene", apuntó.

Por último, el trasandino afirmó que "(a Heller) le dejé un mensaje el día domingo pero tampoco tuve respuesta. Yo trato de colaborar en lo que pueda, pero vuelvo a lo mismo. Es su dinero y él despilfarra su dinero como quiere, pero no le da ningún beneficio a la U. Solo arma y desarma equipos".