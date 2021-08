Cristóbal Campos: Me ilusiona trabajar y estar a la altura de lo que significa ser el arquero de la U

El portero Cristóbal Campos afirmó que de momento su gran ilusión es estar a la altura de lo que significa ser arquero de Universidad de Chile y contó además que su gran referente en el puesto es Johnny Herrera.

"Tengo que ir paso a paso, seguir creciendo, me falta por mejorar, por mostrar, muchas falencias que hemos tenido, cuando sea menor el margen de error, se podrá hablar de estar como un arquero más maduro y para eso va a transcurrir un largo tiempo", apuntó.

En ese sentido estimó que "me ilusiona el partido del fin de semana, trabajar hoy para competir, ganar el partido y estar a la altura de lo que significa ser el arquero de la U".

"Siempre he tenido como ídolo a Johnny, desde que entré al club, desde que tengo noción de lo lindo que es jugar al arco", agregó, señalando además que "de Europa siempre me han gustado los arqueros del estilo alemán, Neuer, Ter Stegen y varios más, pero dentro de todo no me gusta salir tan afuera si no puedo superar mis capacidades en el fútbol chileno. Siempre voy a tener un referente de gran peso como es Johnny Herrera".

Sobre el clásico estudiantil que la U le ganó a la UC el fin de semana con él como titular, sostuvo que "fue un partido con muchas cosas positivas, sensaciones buenas. Esperando lo que viene, dimos vuelta la página".

"Nos deja con una sensación positiva, por la confianza con mis compañeros, la confianza que entrega el cuerpo técnico, tenemos que estar a la altura de estos grandes partidos. Muy feliz, después del pitazo final y como siempre digo los de abajo estarán preparados para asumir un rol importante en el plantel profesional. No hay ninguna excusa, hoy no queda más que disfrutar", añadió.

Igualmente respaldó al DT Esteban Valencia: "Seguimos bien con él, tenemos una gran confianza, le damos la confianza con mis compañeros y vamos trabajando de la mano juntos para llevar esto donde merecemos y lo que tenemos que mejorar aún, porque por un partido no cambian las cosas. Queda mucho más por delante".

También contó que vivió algunas situaciones complejas en su formación como futbolista, tomando en cuenta que en el último periodo estuvo casi un año y medio sin actividad: "Tuve que hacer una gran programación en mis días en ese año y medio que no pude jugar, pero me preparé de la mejor manera posible, entrenando en el club y en casa, tenía mucho entrenamiento visual de análisis de partido y me sirvieron bastante para estar preparado a lo que fue la Copa Chile".

"Ha sido un camino difícil, hoy lo he podido disfrutar más que nada con el clásico, que es algo que esperaba. El objetivo a corto plazo va a ser seguir sumando desde lo correctivo que tengo que hacer en la semana y en base a llegar bien a lo que es el partido de fin de semana. Como objetivo estará pelear el primer puesto, todos queremos jugar, estar, y es lo lindo que te plantea el día a día junto al compañero de posición para pelear ese puesto", completó.