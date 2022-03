Cristóbal Campos: Si cada uno pone de su parte, la U tiene que volver a pelear grandes cosas

El joven arquero de Universidad de Chile Cristóbal Campos, que fue titular ante la ausencia de Hernán Galindez por estar con la selección ecuatoriana, se convirtió en una de las figuras en el triunfo sobre Unión Española al entregar su arco invicto.

"Hace mucho que no me tocaba en instancia de campeonato, me preocupé mucho de seguir trabajando y mantener el arco en cero junto a mis compañeros, que hicimos un gran trabajo", dijo el meta a TNT Sports luego del compromiso jugado en Valparaíso.

"Es complicado, pero el trabajo nos va a llevar a lo que queremos, tenemos objetivos en el plantel, toda la gente que día a día está comprometida con el club, las tías de la cocina, del aseo, la gente de operaciones, si estamos juntos y cada uno pone de su parte la U tiene que volver a pelear grandes cosas", apuntó el golero.

Por úiltimo se acordó de su padre, de quien dijo: "Orgulloso de él, sigo sus pasos de siempre y es para ellos, para mi familia, mi mamá está en casa, estoy feliz, emocionado".