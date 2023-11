Cristopher Toselli: Me parece que el árbitro se equivocó en el penal

El arquero de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, criticó el criterio del juez Manuel Vergara al sancionar un penal que significó el segundo gol de Coquimbo Unido en el duelo que ambos elencos jugaron el viernes en el Estadio Santa Laura y que terminó con un 2-1 a favor de los "piratas".

El meta consideró que en el comienzo del encuentro, los visitantes "nos sorpendieron con el primer gol. Creo que hicimos un buen primer tiempo, donde tuvimos chances, en una pelota parada nos marcaron y después se nos puso cuesta arriba con un penal que no lo es".

"Nos van a dar charlas y nos dicen que ese tipo de jugadas no es penal. Se nos pone cuesta arriba porque la expulsión y el penal fueron importantes", dijo sobre la roja a Matías Zaldivia.

"Prácticamente no nos llegaron, pero era difícil, hicimos un gran desgaste y eso cansa", agregó.

"Me parece que el árbitro se equivocó en el penal, la expulsión de Matías no la he visto, pero condiciona mucho. Sé que el resultado quizás no pasa por ahí, pero fueron dos golpes muy rápidos que nos dejó cuesta arriba", sostuvo.

Finalizó señalando que "para mí fue falta de criterio, pero no podemos decir mucho".

La U perdió ante el cuadro coquimbano y se alejó de su ilusión por clasificar a Copa Sudamericana.