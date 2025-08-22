De Panamá Papers a Interpol: los escándalos de Néstor Grindetti, presidente de Independiente en guerra con la U de Chile

Universidad de Chile vivió una de sus noches más negras en torneos internacionales. El duelo ante Independiente, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, se transformó en una pesadilla: proyectiles desde las tribunas, hinchas ensangrentados, más de 300 detenidos y la cancelación definitiva del partido por parte de Conmebol.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol acabó en caos absoluto, con corridas, violencia desatada y escenas de terror que incluyeron un hincha lanzado al vacío desde la tribuna visitante.

En ese contexto, mientras la U volvía a Santiago con temor por posibles sanciones, la directiva del Rojo viajó a Paraguay para pedir la clasificación en el escritorio. A la cabeza estaba Néstor Grindetti, presidente del club, cuyo propio historial está marcado por polémicas judiciales, denuncias de corrupción y vínculos políticos de alto calibre.

⚡ ¿Qué dijo Grindetti tras la cancelación del Independiente vs U de Chile?

El presidente de Independiente no dudó en responsabilizar a la parcialidad chilena por los incidentes. En su llegada a la sede de Conmebol en Luque, declaró:

“Los únicos culpables fueron los hinchas de la U de Chile. El club argentino no debe recibir castigos”.

Sus palabras encendieron la polémica inmediata en Chile. Marcelo Díaz, capitán azul, respondió con dureza: “En vez de preocuparse por la vida de los hinchas, Grindetti solo habló de fútbol. Me parece absolutamente fuera de contexto y repudiable”.

El cruce de declaraciones sumó tensión a un caso que Conmebol ya investiga en su Comisión Disciplinaria.

🕵️‍♂️ ¿Quién es Néstor Grindetti y por qué genera tanta polémica?

Nacido en Lanús en 1955, Grindetti no es un dirigente improvisado en el fútbol, sino un político de larga data en Argentina. Actuario de profesión, forjó una relación estrecha con Mauricio Macri desde los años 80, primero en el ámbito empresarial y luego en la política.

Fue Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, periodo en el que acumuló denuncias por administración fraudulenta, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Posteriormente fue intendente de Lanús durante casi una década, cargo desde el cual también estuvo vinculado a acusaciones de manejo con barrabravas y negocios irregulares.

🌍 Panamá Papers, evasión e Interpol: las sombras judiciales de Grindetti

El nombre de Grindetti saltó a la escena internacional en 2016, cuando apareció en los Panamá Papers, ligado a sociedades offshore y cuentas en Suiza que nunca declaró oficialmente. Ese mismo año fue imputado en Argentina por enriquecimiento ilícito.

Además, en 2017 se conoció que había figurado en una alerta roja de Interpol tras un pedido de la justicia brasileña por presuntos delitos tributarios y de consumo. Aunque la orden fue revocada, su nombre quedó marcado en los registros judiciales.

Él mismo intentó minimizar el hecho: “No hay ningún problema, ya está solucionado. Lo que me preocupa es cómo le va a Independiente”.

🟥 Sus vínculos con Macri y Bullrich, los aliados que lo sostienen

Grindetti es considerado un aliado histórico de Mauricio Macri, con quien compartió gestión y proyectos políticos durante décadas.

También mantiene una relación cercana con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y reconocida hincha de Independiente, quien lo defendió tras los incidentes con la U de Chile y responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por las fallas en la seguridad del partido.

En 2023, Bullrich lo eligió incluso como su candidato a gobernador de Buenos Aires, lo que consolidó su presencia en la primera línea política argentina.

Compartimos una charla amena con el presidente y el secretario general de la Casa Madre del fútbol sudamericano, en la que me acompañaron Carlos Montaña, Daniel Seoane, Carlos Sartori, Rubén Conde y Maximiliano Walker.



¡Muchas gracias por recibirnos, @agdws, @dtnerypumpido! https://t.co/JfS14EXPWU — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) April 22, 2025

❓ ¿Por qué viajó Grindetti a Conmebol?

Para reclamar los puntos tras la cancelación del partido ante la U de Chile, asegurando que los responsables fueron los hinchas azules.

❓ ¿Qué polémicas judiciales arrastra Grindetti?

Su nombre apareció en los Panamá Papers, fue imputado por enriquecimiento ilícito y figuró en una alerta de Interpol.

❓ ¿Por qué la figura de Grindetti genera tanta controversia?

Porque mezcla política, fútbol y procesos judiciales, con acusaciones de corrupción y vínculos con barras bravas.

📣 Sigue en Al Aire Libre todas las repercusiones del escándalo en Avellaneda y el futuro de la U de Chile en la Copa Sudamericana.