De Paul: Lo idóneo sería no jugar en horarios en que hace tanto calor

El portero de Universidad de Chile Fernando De Paul palpitó el duelo con Palestino de este fin de semana y se refirió también a la programación de los partidos del fútbol chileno y las quejas que hay por jugar en horarios de alta temperatura, como será para el Superclásico del 22 de marzo.

"El año pasado se había tocado ese tema con el Sifup, pero también han pasado muchas cosas en el medio y capaz que no se puede jugar tan tarde o de noche, no sé bien. Lo ideal sería siempre no jugar cuando hace tanto calor. Pero nosotros no decidimos eso y no nos queda de otra que entrar y jugar", señaló en conferencia de prensa.

Además, señaló sobre el pleito con los "árabes" de este sábado a jugarse a las 17:30 horas que "el calor está jugando un papel importante en los últimos partidos, sabemos que ellos vienen con menos días de descanso, pero me parece que va a pasar por otro lado lo que se dé en el partido, no tanto por el descanso".

Aún con respecto al compromiso de este fin de semana, sostuvo que "es un equipo que viene trabajando y haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Va a ser duro. Los partidos con Palestino siempre fueron así. Estamos preparando el partido de la mejor manera para ir a buscar un triunfo en su cancha".

Junto con esto, lamentó que los hinchas de la U no puedan estar presente en este compromiso: "No es lo ideal, obviamente. En este club, juguemos de local o visita, la gente toma un papel muy importante, por como es el hincha de la U, pero son decisiones que toma otra gente que nosotros no podemos meternos mucho, obviamente que podemos manifestarnos y decir que queremos jugar con nuestra gente, pero se dio así y ya está".

Respecto al coronavirus y la posibilidad de que se posterguen las Clasificatorias o se comience a jugar sin público en las ligas de Sudamérica, el golero djo que "la gente que decide, me imagino que tratará de hacer lo mejor para todos, no solo para los jugadores, sino que para la gente porque no es lo ideal jugar sin público como está pasando en Europa".

Finalmente, sobre la posibilidad de que Eduardo Vargas pueda volver pronto a Universidad de Chile, como manifestó recientemente, De Paul aseveró que "él tiene 30 años y es un gran jugador. Tiene mucho para dar y creo que el hincha de la U va a tener que esperar para que vuelva".