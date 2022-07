Diego López: Campos nos da la sensación de que tiene muchos años en el arco

El técnico de Universidad de Chile, Diego López, volvió a manifestar su confianza en el arquero Cristóbal Campos, de quien dijo da garantías como si fuera un experimentado.

"Nosotros hemos trabajado con (Cristóbal) Campos. Es un arquero que nos gusta y tenemos confianza. Por rendimiento en los partidos que ha jugado, dentro de la cancha me da la sensación que tiene muchos años", expresó el DT uruguayo en la conferencia de prensa previa al duelo de Unión La Calera.

López expresó que "hemos trabajado en la semana los errores. Sabemos que debemos mejorar tanto en la fase ofensiva como defensiva. Tenemos que ser más compactos".

"Nosotros venimos a un equipo que necesita resultados. Los equipos grandes siempre necesitan resultados inmediatos. Sabemos que arrancamos el campeonato con un equipo que está cerca y tenemos que afrontarlo de la mejor manera", añadió.

El entrenador expresó también que "a veces no se juega bien, pero la entrega no se negocia. Nosotros tenemos que transmitir como equipo. Las cosas que son externas, tratamos que no influya y nos enfocamos en nuestro trabajo y hacer feliz a la gente".

Respecto a lo que se viene ante Unión La Calera, el uruguayo dijo que "nosotros estuvimos analizando al equipo, y es bueno. Está jugando con un sistema 3-4-3 y tiene jugadores muy importantes en el mediocampo. Hemos estado trabajando y es un equipo que no debemos darle ventaja".