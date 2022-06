Diego López: Debemos mejorar lo que se ha hecho, tengo la motivación para revertir esto

El director técnico Diego López fue presentado este lunes en Universidad de Chile y se mostró confiado en darle una nueva cara al equipo, con el que ya tuvo su primer entrenamiento.

"Primero que todo conozco la situación de la U. Tengo un íntimo amigo que estuvo acá el año pasado como Joaquín Larrivey, que un equipo grande pelee el descenso es muy complicado, más que en otros clubes. Es un desafío muy grande para mí, no me mueve el dinero, sino la motivación, quiero revertir esta situación. Es un equipo que tiene mucho potencial en jugadores jóvenes, ellos también deben entender que no solo van a jugar porque son jugadores del club, tienen que ganárselo, y escuchar a los más grandes", dijo López en conferencia de prensa.

"Es un lindo desafío, vi a su hinchada y se parece a la de mi país y Peñarol, que es fiel. Tengo un gran entusiasmo. Quiero potenciar este club y cambiar pisada. Todos sabemos que el equipo tiene que estar más arriba, se tiene que mejorar lo hecho y le dije a los jugadores que deben dar un 120 por ciento, porque la gente de la U se lo merece. Después no sabemos cómo va a ir el fútbol, pero estoy muy ilusionado. Hay que salir satisfechos de los entrenamientos. Vamos a tener una semana intensa para conocernos y acercarnos a los jugadores", añadió.

Sobre la conformación del plantel para el segundo semestre, expresó: "Los que llegarán y saldrán lo hemos hablado internamente y vamos a tomar las mejores decisiones para el club. No solo los refuerzos van a dar un plus, sino que estamos esperanzados en el trabajo del día a día. Necesitamos un grupo fuerte porque vamos a pasar momentos difíciles. Es un equipo que recibió muchos goles y debemos mejorar. Está en la mitad de abajo de la tabla y la forma es esta. No quiero dar nombres de las posibles llegadas y salidas, porque lo hemos hablado internamente, pero lo importante es que debemos mejorar. Vamos a estar concentrados y juntos".

"No hay ningún jugador que esté aparte. Trabajarán con nosotros y después tomaremos decisiones para lograr lo mejor para el club. El equipo tiene gran potencial. Pretendemos como cuerpo técnico un equipo agresivo, que sea protagonista. Tener la personalidad de ir a jugar a cualquier cancha, lograr una mentalidad fuerte para que el equipo pueda jugar de la misma forma siempre".

"Me gustó mucho el equipo, más viéndolo en vivo que en televisión. Con trabajo lo podemos mejorar. Es un equipo joven, es normal que pasemos momentos difíciles", selló sobre el tema.

También comentó la forma en la que le gusta trabajar: "Cuando empecé a hablar con la dirigencia, la única cosa que pedí fue la unión, cuando uno quiere y habla de unión, es en el trabajo. Eso era lo más importante que hablamos y coincidimos. Le pedí a los jugadores un grupo fuerte, unido y con respeto. Todo lo que hagamos lo haremos juntos, esa es la forma en que he trabajado desde que soy entrenador y por eso lo hablé con ellos. Es la forma en la que se obtienen los resultados".

"Estoy donde quiero estar, gracias al presidente Michael Clark, Manuel Mayo (gerente deportivo) y Cristain Aubert (gerente general) estoy aquí, gracias también a mis representantes, para venir a cumplir una etapa importante en mi carrera. Estoy con muchas ganas de trabajar, sé que es un equipo importante, que no está hoy donde merece estar, pero unidos podemos llegar a nuestros objetivos", añadió.

"Quiero transmitir lo que les dije a los jugadores antes del entrenamiento de este lunes, que estén muy orgullosos de estar en un equipo grande como la U, que tiene un potencial muy grande, sobre todo un plantel muy joven, que fue uno de los motivos que me hizo venir", cerró.