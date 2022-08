Diego López: El equipo demostró que física y mentalmente está para ganar

El técnico de Universidad de Chile, Diego López, hizo la previa del duelo que afrontarán los azules ante Curicó Unido por la fecha 22 del Campeonato Nacional y aseguró que el equipo ya demostró que puede conseguir un triunfo más allá de los negativos resultados que ha tenido el equipo en los últimos partidos.

"El equipo demostró que física y mentalmente esta para ganar. La respuesta que tenemos que dar son esas, las preocupaciones extrafutbolisticas que hayan tenemos que transformarlas en fuerza y ser conscientes que podemos revertir esta situación", dijo López en conferencia de prensa.

"Tenemos que estar más unidos que nunca para reforzar de qué forma salimos adelante. Si alguien tiene que decir algo, tiene que venir acá y hablarlo internamente. Las cosas internas hay que resolverlas de adentro. Para mí es la forma, y yo no saldré a decirlo afuera, porque si tengo un problema con algún jugador lo habló con él y no lo expongo afuera", añadió.

"Cuando un equipo cree en lo que hace y no gana, es difícil, pero el equipo ha tenido un crecimiento cuando tiene la pelota y cuando no la tiene. Y por eso estoy tranquilo... entre comillas, porque faltan los resultados, pero los jugadores tratan de interpretar la idea que proponemos", complementó.

López expresó su confianza en el plantel de cara al duelo del elenco maulino: "Lo bueno que tenemos son las alternativas. Las características de nuestros jugadores nos permiten empezar de una forma y terminar de otra. Tenemos jugadores ofensivos que nos dan el equilibrio. Lo estamos teniendo cada vez más y eso es importante", expresó antes de referirse al momento de Cristián Palacios.

"Es un jugador grande, sabe lo que tiene que hacer y lo importante es que las chances las tiene. Los goleadores encuentran los goles, es un profesional, trabaja muy bien. Esperemos que encuentre el gol lo más rápido posible, y el que no haya jugado el último partido no es porque no haga goles. Tenemos jugadores con características distintas, y esperamos que encuentre el gol lo más rápido posible", dijo el uruguayo, que suma ya varios duelos sin marcar.

López también tuvo palabras para el arribo de la sicóloga Carolina Delmonaco, quien se hará cargo del plantel.

"Para mí la ayuda es importante no solo cuando uno anda mal, sino que también cuando andamos bien, y sobre todo para quien la precise. Detrás de un jugador hay una persona. Me parece bien que el club tenga tanto para los juveniles como para nosotros, es bueno, es algo que suma y es un aporte más", dijo.

Sobre la posibilidad de que se repita el mediocampista Alvaro Brun como defensor, López contó que "es una posición que él ya conocía. Las dos veces que jugó hizo un buen partido ante O'Higgins y Unión, más allá de los errores técnicos, el aporte fue bueno. Tiene experiencia, habla y ordena. Tener un jugador así es importante para todos. Es un aporte y ahí tenemos una nueva solución ante la carencia, pero después se verá en la cancha y también sirve porque aumenta la competencia interna".