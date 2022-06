Diego López explicó la ausencia de Hernán Galindez ante General Velásquez

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, entregó su explicación para la ausencia del portero Hernán Galindez en el compromiso ante General Velásquez, que el cuadro "laico" ganó 2-1 por la Copa Chile.

"Tomamos una decisión, que jugara -Cristóbal- Campos. El no venía jugando... yo tengo que ver, no solo lo conocía de haberlo visto en partidos, tenía una idea, pero después está bueno verlo entrenar", dijo el DT.

"Por eso yo pedí que si se iba a ir un jugador, primero quería ver, estoy observando todo... se dio una semana particular, tuve una charla importante con Galindez, lo que hablamos prefiero que quede entre nosotros, de mi parte, pero él no estuvo por todo lo que fue la semana", aportó.

"En estos momentos la situación es ésta y creo que -Campos- respondió. No me acuerdo, pero tuvo hartas ajatadas importantes", expuso, para luego aclarar que habló el sábado con el meta ecuatoriano y por ello sus declaraciones del viernes, en conferencia de prensa.

Respecto al duelo en Rancagua, el DT inidcó que "hay trabajo por hacer". López indicó que "hay muchos detalles que mejorar, sobre todo en el primer tiempo unas pelotas que salieron del arquero. Nosotros tenemos que interpretar mejor defensivamente cuando tenemos que quitar profundidad a los rivales".

El uruguayo además manifestó que, más allá de que General Velásquez está en Segunda División, el plantel tiene que enfocarse en seguir avanzando. "Si bien es un partido de Copa, es importante. Hay que mejorar cuando tenemos la pelota también; creo que este equipo lo puede hacer. Es el primer partido oficial, los primeros partidos siempre son complicados más allá del rival. No es traer la camiseta, 'jugás y ganás'", añadió.