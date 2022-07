Diego López: La gente quiere ver un equipo que juegue bien y nosotros lo vamos a intentar

Diego López, DT de Universidad de Chile, protagonizó una nueva conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul, analizando el presente del plantel en la previa de su duelo ante Deportes Antofagasta.

"(Emmanuel Ojeda) hizo una semana completa. Trabajó con nosotros y creemos que está en condiciones de estar a la órden. Lo bueno es que está bien físicamente, se está adaptando bien. Es un jugador que nos puede aportar mucho. Veremos, pero es importante que hata trabajado con nosotros", dijo.

Además se refirió a la opción de sumar un nuevo refuerzo. "Si llega un jugador tiene que ser un jugador de calidad, que mejore lo que hay. Estamos viendo las posiciones, de ahí, que se traiga o no hay que ver. Tenemos que ser muy cuidadosos, el mercado no es fácil. No voy a dar nombres. Marcelo Díaz es un gran jugador, nos gusta, pero pertence a otro club y no me parece correcto hablar de él en estos momentos", indicó.

El estratega también fue consultado por el próximo Superclásico ante Colo Colo. "Los entrenadores tenemos que ir partido a partido. Tenemos un partido importante el domingo contra Antofagasta. Prefiero ir paso a paso", sostuvo.

"La gente quiere ver un equipo que juege bien. Nosotros lo vamos a intentar y creemos que lo vamos a lograr, porque los jugadores quieren. Creemos que este equipo va a seguir mejorando", añadió.

En su próximo encuentro, Universidad de Chile buscará los tres puntos ante Deportes Antofagasta, como visita, este domingo 10 de julio a las 15:00 horas, con el fin de acercarse a puestos de Copa Sudamericana.