Diego López: Llegar a la U sería un desafío muy importante para mi carrera

El entrenador uruguayo Diego López habló este martes desde el Aerpuerto de Santiago sobre sus opciones de llegar a Universidad de Chile y del desafío que significaría para su carrera, aunque no quiso adelantar muchos detalles sobre las negocaciones.

"La vi (a la U), no me hablaron. Vine a ver el partido y me reuní con los dirigentes", dijo el ex entrenadr de Peñarol a ESPN Chile.

Sobre sus ganas de arribar a la tienda azul, indicó: "Yo me siento bien. Sería algo muy lindo, un desafío muy imprtante para mi carrera, porque es un equipo importante y creo que sería bueno para mí".

En cuanto a las motivaciones que tiene para tomar al equipo laico, comentó que "la U, la gente. Es un equipo como Peñarol, al que acompañan siempre. Eso es muy motivante y tiene un plantel con muchos jóvenes para potenciar".

Consultado por la fecha de su regreso al país, apuntó que "no sé todavia, vamos a ver" y agregó "prefiero no hablar más, si Dios quiere lo haré en alguns días".