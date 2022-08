Diego López: No soy necio para quedarme porque sí, creo en lo que estamos haciendo

El director técnico de Universidad de Chile, Diego López, aseguró que está convencido en mantenerse en el cargo, pese a la mala racha en el Campeonato Nacional, competencia en la que apenas ha ganado un partido dirigiendo a los "azules", que pelean el descenso.

López expresó en conferencia de prensa: "Me siento con la energía. Nosotros estamos recomponiendo y rearmando con los jugadores que están afuera. Hoy vimos a Domínguez, a Casanova, son jugadores importantes. Uno ve el día a día y trabajan fuerte y bien, es difícil que lo diga, pero es así. No soy necio para quedarme porque sí, pero creo en lo que estamos haciendo y que vamos a salir adelante".

Además, recalcó que la ausencia de Darío Osorio en la titularidad se debió a una decisión técnica: "Son elecciones que hacemos los entrenadores. Vi mejor en la semana que los que entraron lo hicieron mejor. También quisimos que entrara a cambiar el partido, pero a veces resulta y a veces no. No hace falta que diga que la responsabilidad es mía. No pasó nada raro. Lo otro lo respondí ayer (viernes), hablamos con el presidente que no se iba a vender. Somos personas grandes, ayer lo dije y hoy me preguntas de nuevo. Qué cambia en 24 horas", le dijo a una periodista.

También tuvo palabras para los incidentes de los hinchas tras el partido: "Que se manifiesten está bien, lo otro no lo vi. Juntos saldremos de esto, no debemos separarnos. Yo vi a una hinchada apoyando y que se manifiesten pacíficamente está bien. Debemos demostrarnos a nosotros que salimos juntos, ser fuertes y salir lo más rápidamente posible. Nadie sale solo".

"Algo que no vi no puedo decirlo. Civilizadamente está bien que se manifiesten y de la otra forma no está bien", recalcó el ex Peñarol de Uruguay.

En cuanto a lo táctico, señaló que "jugamos contra un equipo que demostró ser superior. El primer y tercer gol fueron errores que no debemos cometer en esta situación. Ellos tienen calidad y podían encontrar espacios, como lo hicieron".

"Sabíamos que el fuerte de ellos es por la derecha. El primer gol de ellos fue por ahí, pero la pelota la teníamos nosotros, nos equivocamos. Por eso pusimos a Israel Poblete, para que apoyara a José Castro. El tercer gol también fue una acumulación de errores. Nosotros ayudamos en los goles", siguió.

Finalmente, se defendió de lo corto que es el plantel: "Tuvimos mala suerte y nunca hablé de estas cosas. Jamás quise poner excusas, pese a que me faltaron jugadores en posiciones claves. Ustedes nunca me escucharon lamentarme. Ahora nos estamos rearmando y estamos recuperando gente de experiencia. Debemos ponerle el pecho a las balas".