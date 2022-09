Diego López: Sé que estoy en un equipo grande que depende de resultados

El director técnico de Universidad de Chile, Diego López, reaccionó en el día después a los dichos del presidente de Azul Azul, Michael Clark, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, y reconoció que está consciente que en un equipo grande como el cuadro "laico", los resultados son los que mandan.

"Siempre dije que sé que estoy en un equipo grande y que depende de resultados, lo que pueda pasar, lo negativo lo puedes decir tú -señaló a una periodista-, pero yo voy a decir lo positivo y pensaré que va a salir bien", sostuvo en la previa al partido con Coquimbo Unido.

"Vi al equipo y se trabajó fuerte, bien, confiamos en que se dará el resultado, no vengo a pensar que voy a perder, sé que hemos perdido partidos importantes, pero sé de la forma en que se ha trabajado y muchas veces no salen las cosas, pero sobre todo no han salido los resultados", complementó.

El DT anticipó la posible incorporación de Luis Casanova para el choque con los "piratas" y sostuvo que es un jugador que "tiene experiencia y podría darnos una mano, pero hay que ver, a veces no es solo poner un jugador, hay que ver todas las situaciones. Tenemos un entrenamiento más y veremos de qué forma vamos a jugar".

En ese sentido dijo que hubiese preferido que el partido se disputara en Santiago y en otro horario, mientras reiteró qu esabe que "la tabla habla claro, no miente... estamos en una situación complicada y hay que ser realistas, así es mejor para saber lo que nos jugamos, ya que si no eres realista vas a jugar como si nada, tenemos que jugar sabiendo que nos estamos jugando algo importante con un equipo muy importante".

"Lo más importante es que todos los jugadores son conscientes de donde estamos, nos metimos solos y la realidad es ésta. Quien firma por un equipo grande, ya sea como entrenador o los jugadores, saben que vienen a jugar a la U, que van a tener presión distinta a jugar en un equipo más chico. Sabemos que venimos a un equipo que tiene mucha pasión atrás, hay que tratar de manejarla de la mejor forma, para nosotros es ayudando a los más jóvenes, pero se trata un poco de eso, darnos una mano en todo momento", indicó.

Sobre el encuentro con los coquimbanos apostó porque "es un partido sumamente importante, pero hay que ser realistas y saber que te juegas algo importante, la concentración tiene que ser máxima, que los detalles hagan la diferencia a favor nuestro".

"En lo futbolístico, la U ha demostrado que puede ganar, en el último partido que perdimos, el clásico estudiantil, si ves los tiros al arco, fueron bastantes, tenemos que afinar la puntería. El funcionamiento ha estado, en el partido con U. Española se jugó muy bien, hay cosas que son difíciles que las veas tú -a otro periodista-. Nosotros tenemos que analizar más ampliamente lo que va atrás de una derrota o victoria, nos da confianza eso y sabemos que a veces las rachas pasan, pero en este momento las tienes que hacer pasar teniendo confianza en lo que se hace y viendo que muchas veces no es todo oscuro ni negativo".

En relación a las pifias contra Jeisson Vargas, dijo que es un momento que nunca ha sido fácil, "pero tendrá la chance de revertirlo. Contra Unión Española hizo un gran partido y por ahí nos olvidamos todo, pero es un momento negativo para todos, no creo que haya sido la primera situación que vive, es un jugador grande y creo que sabe medir estas presiones".

La U desafía el miércoles a Coquimbo Unido en un encuentro crucial en la lucha por la permanencia en Primera División.