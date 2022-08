Diego López tras empate ante Unión: Jugando de esta forma la U es un rival difícil para cualquiera

El director técnico de Universidad de Chile, Diego López, comentó el empate 1-1 frente a Unión Española en Coquimbo y valoró el nivel que mostraron sus dirigidos en este compromiso.

López dijo en conferencia de prensa, en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso": "Tuvimos chances en ambos tiempos, enfrentamos a un buen equipo, que viene arriba y lo más importante es que hicimos un buen partido y hacerlo completo. El juego sigue creciendo y están las ideas, que siempre se van en los momentos difíciles. Con los jugadores que tenemos podemos seguir creciendo y jugando de esta forma la U es un rival difícil para cualquiera".

"No es fácil que los jugadores crean cuando se pierde, veníamos de tres derrotas seguidas. Es más fácil cuando se gana. Hay partidos que se pudieron ganar, pero por errores nuestros no pudimos. La frustración está por no ganar los tres puntos. Desde que estamos nosotros, el equipo siempre trató de ir por los tres puntos. Hoy se vio un equipo fuerte mentalmente, vamos a sacarlo adelante, con trabajo, como lo hacen los jugadores día a día", añadió.

Sobre un aspecto a mejorar sostuvo que "Unión nos ganó en casi todas las pelotas quietas. Más que errores nuestros fueron virtudes del rival, pero debemos mejorar y ellos estuvieron mejor en ese aspecto".

También habló de cómo se tomaron en el plantel las declaraciones de Rodrigo Piñeiro, asegurando que no temían tanto a la U: "Es la reacción que estaba seguro que iban a tener los jugadores. Cuando te "mojan la oreja", los jugadores muestran rebeldía y hoy se vio. Tenemos que seguir con esta clase de partidos. Me gustó cómo entraron los jugadores desde la banca".

"Podemos dar vuelta esta situación en la cancha, debemos concentrarnos y dar la respuesta al hincha ahí, y la dimos. Yo invitó a los jugadores a seguir haciéndolo. El partido era difícil, duró todo el partido la actitud y se jugó bien. Lo que nos pasó en el partido anterior, no pasó en este. Los que entraron incluso aumentaron la intensidad. Pudimos haberlo ganado en el final con algunas ocasiones de Chorri (Cristian Palacios). Nos dimos cuenta que se puede jugar bien hasta los 95 minutos", cerró.