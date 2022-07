Diego López: Vuelvo a decir que lo mejor sería traer a un arquero de experiencia

El entrenador de Universidad de Chile mantuvo su postura en relación a que lo mejor para su equipo sería sumar a un tercer portero de experiencia, en medio de los intentos de Azul Azul por sumar a Martín Parra, de 21 años.

"Lo que hablé es que creo que estamos de acuerdo con el gerente deportivo, con Manuel Mayo, en que nosotros, teniendo dos arqueros que están en la selección, jóvenes, que la idea nuestra sería traer un arquero con experiencia, porque tenemos dos jóvenes que tienen que seguir creciendo. Es un puesto particular. Eso hemos hablado o yo directamente con el director deportivo", explicó.

"No sabemos cómo pueden ir las negociaciones y en la parte económica no entro, pero sí en la parte deportiva y trato de aconsejar. Creo que con el club tenemos que buscar cuál es la mejor forma, o buscamos lo que sea mejor para el club. En la parte económica no entro, sí en la deportiva y trato de decir lo que para mí, o lo que el cuerpo téncico aconseja, lo que sería lo mejor. Por eso dije la otra vez y lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor sería un arquero de experiencia", indicó.

En ese sentido postuló que "yo estoy acá para aconsejar lo que es mejor para el club, pero las negociaciones te llevan a otra cosa. Discrepancias habrá siempre, pero tenemos que estar unidos, juntos para tomar las mejores decisiones. Es lo que puede pasar y muchas veces el mercado te lleva en otras direcciones. Lo que digo y mantengo es lo que sería lo mejor, pero el mercado te puede llevar a otras cosas. Molestarme, no".

"Es un fichaje particular, muchas veces hay jugadores grandes que no aceptan venir a ser segundo o tercero", siguió el uruguayo; "acá buscamos un arquero grande, con experiencia, que sepa que no va a venir a jugar, porque tenemos al primero y segundo, es difícil encontrar uno grande con esas características", sentenció.

Sobre la oportunida de incorporar a un cuarto refuerzo, dijo que "lo estamos viendo y tenemos que ver, a ver qué sucede de aquí al final. No me interesan los demás equipos que se refuercen o no".

"No es el primer club que no puede traer a un jugador importante. Lo he dicho varias veces, estamos viendo, pero no se puede traer por traer. Hay juveniles que tienen posibilidades importantes. Traer a un jugador para sumar al plantel no está bien. Problemas económicos existen en todos los equipos, yo sabía la realidad del equpipo y fuel o que se me manifestó. Se han traído dos jugadores de calidad, importantes. Después, veremos si es que llega o no, el tema lo conocía. Hablaba de la situación que es ésta y no la desconocía", añadió.

Sobre el duelo venidero ante Ñublense, explicó que "vamos a jugar de la mejor forma y con lo mejor que tengamos, será un partido importante y nos va a servir para medirnos en qué nivel estamos".