Director de Azul Azul: En el 2023 no tenemos margen de error

Carlos Larraín, integrante a nombre de Sartor de la mesa directiva de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, tuvo palabras para el momento que vive el elenco azul y aseguró que 2023 será un año clave para la institución.

En diálogo con La Tercera, el empresario (es actual gerente general de Esmax, operadora de Petrobras en Chile), comentó su motivación para llegar al fútbol: "Veo a la U como parte del alma de Chile, por lo que debe tener éxito deportivo, económico, social, cultural. ¿Qué son los grandes equipos de fútbol, las grandes escuderías de Fórmula 1 o los grandes tenistas del mundo? Todos son mucho más que un negocio. La U lleva años buscando eso y creo que con el trabajo que estamos haciendo podemos lograr ese objetivo", dijo.

"La U es un proyecto de largo plazo, que tendrá éxitos deportivos, y aseguraremos que se tenga los recursos para financiar sus proyectos. En la vida las cosas no se logran de un día para otro. Nosotros tenemos un compromiso de largo plazo con la U. Estamos embarcados al cien por ciento", añadió.

"Obviamente que nadie se planifica para estar en una situación así. Creo en los colectivos, no en las individualidades. Soy parte de un directorio, donde estamos trabajando con una visión de largo plazo. Estoy seguro de que pasaremos este momento duro que estamos viviendo con el primer equipo masculino y tendremos buenos resultados, que todos celebraremos", complementó.

"No es fácil, porque yo también sufro con los malos resultados del primer equipo. La gente piensa que nos da lo mismo que la U pierda o gane. Lo único que quiero es que la U sea más grande de lo que es, que terminen estos tres o cuatro años de campañas mediocres, que vuelva a ser protagonista. Me molesta que las cosas salgan mal. Nos duele a todos los que estamos en el club. Por eso, ya no podemos equivocarnos. En 2023, la U no tiene margen de error. Debemos ir por todo. Si bien entiendo la desaprobación por una mala campaña, a veces también creo que a muchas personas les gustaría que la U descendiera. Es triste, pero por querer ver caer nuestro proyecto, incluso desearían vernos perder la categoría. Estoy confiado en que los buenos resultados llegarán y ahí todo será más fácil", complementó Larraín, quien aseguró ser hincha de Universidad de Chile.

"En la U se están haciendo cosas muy valiosas. En el fútbol femenino somos puntales, vamos a disputar la Copa Libertadores, hemos invertido en reforzar el equipo, logramos que el clásico femenino se juegue en el Nacional... A nivel formativo, ha mejorado nuestro rendimiento en casi todas las categorías, estamos promoviendo muchos jugadores a categorías mayores de las que les corresponde. Jugadores de 17 años, como Agustín Arce, ya entrenan con el primer equipo. Poco a poco hemos ido robusteciendo la formación en las mujeres. Aunque la mayor atención se la lleva el primer equipo masculino, hay muchas cosas que han mejorado en el CDA", expresó respecto a las cosas que se han hecho bien.