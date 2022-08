Director de Azul Azul explicó polémico tuiteo: Se refiere a algo más profundo

El director de Azul Azul José Joaquín Laso se tomó algunos focos luego de un tuiteo que dejó en redes sociales y que muchos interpretaron como una frase dirigida a la ausencia del presidente de la concesionaria que administra a U. de Chile en el partido en que perdieron 3-1 frente a Colo Colo en Talca.

"Me gustan más las películas antiguas. No sé por qué hoy me acordé de una... ¿Y dónde está el piloto?", preguntó Laso en Twitter.

Director de Azul Azul las emprende con Michael Clark: ¿Dónde está el piloto? #CooperativaContigo https://t.co/cog1XVtoqz pic.twitter.com/5yxHLZNjI6 — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 1, 2022

Tras esto, explicó en Al Aire Libre que "no me refiero a nadie en particular, ni ausencia de nadie en el estadio, es un tuiteo que se refiere a algo más profundo, que abarca muchas áreas y a algo de más largo plazo".

"Creo que falta una dirección más firme y clara en el proyecto que tenemos que sacar adelante. Para eso estamos tratando todos de aportar", completó.