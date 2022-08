Directora de Azul Azul Carolina Coppo y "fichaje" de Etcheverry: Solicitamos que fuera revertida su contratación

La directora de Azul Azul Carolina Coppo, representante de la casa de estudios Universidad de Chile, se refirió al "fichaje" de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, como asesor de la concesionaria y contó que se enteraron por la prensa, pero además contó que pidieron que esta contratación fuera revertida.

"El resto del directorio, al menos aquellos que no somos designados por Sartor, nos enteramos de esta contratación por la prensa hoy en la mañana, temprano. Inmediatamente manifestamos por la vía que se podía hoy, en el chat de directores por WhatsApp, nuestra disconformidad, solicitamos que fuera revertida su contratación. No se ha respondido, en privado ni al chat de los directores", dijo en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es normal que no respondan las comunicaciones vía chat, por eso hemos optado sin perjuicio de mandar mensajes, siempre mandar un correo oficial y levantar los temas en las reuniones de directorio, momento en que deben discutirse las cosas", sostuvo.

Coppo contó que "en relación a la dinámica en el Directorio, es cordial y claro, se nos escucha, y eso es todo... se nos escucha. Sin perjuicio a que se nos oiga, podemos hablar e intervenir, pero nuestras opiniones son consignadas en las actas porque así lo pedimos, pero no siempre son consideradas, en temas relevantes".

"Existen ciertas materias en que las decisiones ya se han tomado entre un directorio y otro. Como son una vez al mes, hay muchas decsiones que deben tomarse en el intertanto y en la medida que no exista una relación fluida entre los miembros del directorio, que puede existir, pero no se hace, se presentan decisiones tomadas en el directorio, o peor aún como ésta, la contratación de este asesor o no sé cuál es la figura que va a ocupar, por la cual nos enteramos por los medios de comunicación", siguió.

"Hay ciertas decisiones que para cualquier comapñía podrían no ser relevantes, pero para la operación de un club de fútbol sí lo son. Pongo como ejemplo esta contratación, se quiso contratar a alguien que te ayude, porque según lo que conozco de Mauricio Etcheverry que puede ser una contratación menor, que ayuda a conseguir un lugar donde jugar semana a semana en la medida que tengamos conflictos para ser locales, pero atendida las circunstancias, el momento por el que pasa el club, las circunstancias personales, la calidad personal que tiene esa persona, evidentemente es una contratación que deja de tener poca importancia y evidentemente debió pasar por el directorio", expuso.

En esa línea, agregó que "también con la contratación de un tercer arquero, que puede no ser relevante, no estoy de acuerdo, pero puedo concederlo. Cuando ese tercer arquero que contratas proviene del equipo respecto del que se han hecho tantas objeciones en relación a los jugadores que a precios discutibles se han comprado, o se han hecho operaciones en que la U no sale gananciosa, pasa a ser una operación que también debió pasar por directores".

Volviendo a Etcheverry, "estimo que hay personas que pueden asumir ese rol, no entiendo la necesidad de contratar a esta persrona. Yo no lo conozco, no sé por qué su perfil era el adecuado para llevar a cabo esa labor. Tampoco sabemos cuál será su remuneración".

"La necesidad está, por supuesto, todos somos testigos de las dificultades para encontrar lugares para jugar, es evidente que es un problema que tenemos, pero las motivaciones no las conozco ni las entiendo. Es una decisión imprudente, se pensó poco", afirmó.

"Es tan imprudente, que pasa a ser casi dolosa. Me da la sensación que hay una intención positiva de querer cometer errores de esta naturaleza", aportó.

También apuntó a que en Azul Azul "estimo que a lo menos existen problemas en relación a la transparencia y que determinan o tienen consecuencia en la probidad. La Universidad de Chile es un órgano público y está sujeta a todas las exigencias de publicidad y transparencia de órganos públicos y en la medida que tenga participación en una Sociedad Anónima, podría en virtud de eso configurar una infracción en ese sentido, pero eso corresponde evaluarlo a otras personas, no a mí".

[Audio] Carolina Coppo: La U está en una crisis grave, profunda, que no hemos sido capaces de superar #CooperativaContigo https://t.co/GytBgxNnDZ pic.twitter.com/MT0WZFw60O — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) August 12, 2022

"Principalmente la falta de transparencia está dada por las dudas que existen en la opinión pública y que hasta ahora no han podido ser aclaradas, respecto de la relación que puede existir en los dueños de Azul Azul y dueños de otros equipos y representantes de jugadores; en la medida que siguen existiendo cada vez más antecedentes, que salen más reportajes que entregan más información, las dudas permanecen", manifestó en Cooperativa.

"Ese manto de oscuridad y poca claridad perjudica a la U y va en contra de la transparencia. No tengo más información de la que tienen ustedes, no puedo armar un caso o manifestar alguna situación oscura de la que haya tenido conocimiento, porque si la supiese la habría dado a conocer", declaró.

"Existen ciertas materias en que las decisiones ya se han tomado entre un directorio y otro. Como son una vez al mes, hay muchas decisiones que deben tomarse en el intertanto y en la medida que no exista una relación fluida entre los miembros del directorio, que puede existir, pero no se hace. Se presentan decisiones tomadas en el directorio, o peor aún como ésta, la contratación de este asesor o no sé cuál es la figura que va a ocupar, por la cual nos enteramos por los medios de comunicación", finalizó.