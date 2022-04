Directora de Azul Azul: Michael Clark no es apto para la presidencia de la U

Carolina Coppo, directora de la concesionaria Azul Azul, cuestionó al presidente Michael Clark, quien consideró que no está capacitado para liderar el proyecto de Universidad de Chile. También cuestionó con todo a Luis Roggiero.

Coppo fue dura en diálogo con La Tercera y expresó: "Estimo que Mike Clark no es apto para la presidencia de la U. A mi modo de ver ha sido distante de la hinchada y respecto a los miembros del directorio".

Además, añadió que "el presidente de la U tiene que tener un perfil distinto, mayor empatía con la hinchada y estar dispuesto a informar lo que pasa. Tiene que estar dispuesto a enfrentar los problemas cuando se hacen públicos, hacerse responsable de ellos. Puede que lo haga en la interna, pero lo importante es que lo haga a la comunidad. Él no tiene esos intereses. La gestión de este directorio se ha centrado mucho en él, él toma las decisiones. No veo a los otros directores concurriendo a estas decisiones por medio de una discusión".

"Creo que el presidente de la U siempre tiene que razonar y conversar las decisiones que se van a tomar con los miembros del directorio, las que deben adoptarse porque existe convencimiento que es lo mejor, creo que un líder debe convocar a la gente y debe cautivarla, no ignorarla. Debe propender al diálogo y no a la imposición", siguió en la misma línea.

Además, comentó el interés que tuvo de pelear el timonel con Clark: "Nació bien al final esa iniciativa. Meses atrás decidí que no apoyaría a Clark por las diferencias que habíamos tenido, debido a los desacuerdos, a la circunstancia que uno le pedía cosas y él hacía caso omiso a esas solicitudes. En ese momento decidí que no era el presidente para mi club. Conversando con Andrés Weintraub, me enteré que había tomado la misma decisión".

"Nos enteramos que los Schapira llegaron a la conclusión de que no querían apoyar a Clark. Y había que presentar a alguien porque si no se presentaría el mismo escenario absurdo de cuando yo me opuse a José Luis Navarrete y no tenía a nadie que presentar. Estaba yo sola, con 10 directores en contra y ninguno aceptaría ser candidato y no votar por José Luis", cerró.

También habló de Ceclia Pérez y su llegada a Azul Azul: "Me sorprendió. Me sorprendió porque me enteré el día anterior por la prensa. Me sorprendió su nombre".

Finalmente cuestionó la labor de Luis Roggiero, gerente deportivo de la U: "Los resultados que están a la vista. Por la mala elección de refuerzos. Esto no es nada personal. Es cosa de ver los resultados y cómo quedó conformado el equipo desde que llegó Luis Roggiero. El equipo está mal constituido, descompensado. Se necesitan refuerzos en todas las líneas. Por los resultados, parece no haberlo hecho bien. A mí me da la sensación que no todos los refuerzos que contrató eran de su gusto. Quizá nunca tuvo tanto poder. Supongo que Michael Clark le impuso los refuerzos".

Todo esto se da en medio de la inminente salida del técnico Santiago Escobar del banco de los "azules", debido a la pésima campaña en el Campeonato Nacional 2022.