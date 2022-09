División en la dirigencia de Azul Azul tiene en entredicho el interinato de Sebastián Miranda

Universidad de Chile sigue enredada tras la salida de Diego López, ya que una división en la dirigencia de Azul Azul tiene en entredicho que Sebastián Miranda asuma como interino, pese a que fue anunciado en un comunicado.

Según informamos en Al Aire Libre PM, la empresa Sartor que es la mayor accionista en la concesionaria y que tiene como presidente a Michael Clark, no tiene dudas de que Miranda asuma, al menos, en el duelo ante Palestino.

No obstante, desde la oposición aseguran que este tema no pasó por el directorio y no están de acuerdo, por lo que propusieron el nombre de Ronald Fuentes, así como también esbozaron la posibilidad de Pablo "Vitamina" Sánchez.

Habrá una reunión este sábado para determinar si se mantiene la decisión de dejar a Miranda como subrogante o se analiza otra propuesta.

De todas formas, Miranda, que ya dirigió cuatro partidos tras la salida de Santiago Escobar (dos triunfos y dos derrotas), estuvo al frente de la práctica de este viernes en el Centro Deportivo Azul y también lo hará este sábado.