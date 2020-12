Dudamel: "No están las sensaciones para pedirle a Walter Montillo que siga"

El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió al retiro de Walter Montillo y aseguró que la relación entre ambos aún no fluye, por lo que aún no ha pensado en pedirle que continúe en el fútbol.

En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos del CDF, Dudamel señaló que "todo sigue en el punto que ustedes conocen, donde él manifestó que se retiraba el 31 de enero. Siento que hoy no están las sensaciones para pedirle a Walter Montillo que siga, creo que hoy aún no nos desprendemos de esa etapa recientemente vivida, en la que el jugador buscaba la pronta renovación, en el que nosotros como cuerpo técnico y como club manifestábamos la necesidad de algunos días más".

Además, añadió que "se malinterpretó la palabra evaluación. ¿Qué evaluación va a necesitar un jugador como Montillo? No quiere decir que es bueno o malo. Es armar un contexto general en lo deportivo, para tomar decisiones que no dejan de ser trascendentales en la conformación de un plantel. El club no sabe qué ingresos va a tener el próximo año. En esa planificación profunda se manejó el tema de Walter y sobre todo siento que estamos con esas sensaciones. No se ha soltado a fluir la relación de Walter y Dudamel (sic), que solamente sea fútbol".

Para cerrar el tema, sostuvo que "mi idea es lograr ese nivel de felicidad y fluidez futbolística. Que el entrenador y el jugador podamos encontrarnos en el mejor punto de trabajo para que luego aparezcan esas sensaciones y poder continuar y encarar lo que viene con tranquilidad. Cuando uno dice echo atrás mi decisión porque estoy feliz. Decir: me retiro del fútbol no es sencillo".

Sobre el clásico estudiantil ante Universidad Católica, dijo que "llegamos mucho mejor ahora que cuando se iba a jugar inicialmente. Sería un buen regalo de Navidad hablando profesionalmente".

Finalmente, señaló que cree que su equipo "ha sido protagonista" y que "encontré en el fútbol chileno un nivel superior al que esperaba", destacando que el 4-3-3 es su esquema favorito. Además, señaló que exigirá particularmente a su compatriota Luis Del Pino Mago porque conoce sus condiciones.