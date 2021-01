Dudamel sobre Montillo: Hemos hecho todo lo posible para conectarlo con nuestras formas

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, aseguró que junto a su cuerpo técnico han hecho "todo lo humanamente posible" para conseguir el mejor rendimiento del argentino Walter Montillo, pero que ello no ha resultado. Además, se refirió a los cuestionamientos a su trabajo.

"Hemos hecho todo lo humanamente posible para conectarlo con nuestras formas y realmente no ha resultado, y no quiero decir con esto que no trabaje bien. El trabaja bien, es un gran profesional, pero solo él puede manifestar realmente qué puede sentir, futbolísticamente hablando, que le ha alejado del buen rendimiento que traía", explicó este martes.

"Con Montillo hemos conversado en infinidad de oportunidades, de la parte mental, emocional, de la parte futbolística, y no he podido encontrar ni acercarme a esa versión cuando estaba en el ciclo anterior", complementó.

Según Dudamel, la baja del rendimiento en Montillo generó que "por consecuencia, Joaquín Larrivey ha decaído en su cuota goleadora, porque la dupla Montillo-Larrivey era muy importante (...) hay una cantidad de circunstancias que uno analiza para las que busca soluciones y hay que continuar en ese proceso. No verse plasmado en el campo no quiere decir que no nos dediquemos a ello, pero ha sido bastante complejo poder dar con la mejor versión colectiva".

El DT venezolano, igualmente, reconoció que realiza una autocrítica "después de cada jornada de trabajo" y que en ese sentido considera que "nos ha costado mucho jugar en campo contrario y tener más opciones claras para nuestros atacantes. Es primera vez que nos cuesta tanto encontrar el funcionamiento deseado".

Además, sostuvo que para él, las rotaciones son obligadas tomando en cuenta la edad del plantel y la gran carga de partidos. En esa línea postuló que "la única manera de revertir" el escenario que atraviesa el club, "es ganando. Quedan cuatro partidos de suma importancia, ojalá podamos ganar la mayoría, ojalá todos, para eso trabajamos y nos preparamos".

Sobre los cuestionamientos a su papel como DT indicó que "me parece normal que las críticas vayan enfocadas hacia el líder del grupo, el director técnico, pero internamente sabemos que las responsabilidades son compartidas, no solo entre jugadores, cuerpo técnico, es todo el club. Aquí hay responsabilidades compartidas, nadie puede sacar el cuerpo a sus responsabilidades y no es nuestra característica. Tenemos una autocrítica bastante fuerte, profunda, que nos lleva a estar cada semana exigiéndonos en ese carácter para trabajar y mejorar".

Dudamel también reconoció que paró la práctica del miércoles pasado porque "los niveles de ejecución no estaban siendo óptimos", y dijo que de parte del directorio del club se encuentra a la par "trabajando para buscar soluciones".