El descargo de Emilia Schneider: "La U me tiene triste"

La diputada de Convergencia Social y representante del Distrito 10, Emilia Schneider, se descargó contra el mal desempeño de Universidad de Chile en la caída 5-2 a manos de O'Higgins, que se tradujo en la cuarta caída seguida del cuadro "laico" en el Campeonato Nacional.

A través de su cuenta en X (nuevo nombre de Twitter), la parlamentaria por Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, expresó su descontento y también apuntó a la dirigencia de los "laicos".

"La U me tiene triste. Ya es mucho, y la dirigencia del club 'callampín bombín'", escribió.

"'No, si no se necesitan refuerzos, está todo perfecto'. Pensé que íbamos a volver a competencias internacionales. En fin, lloremos", señaló.

