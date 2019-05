El fichaje de Leonardo Gil en U. de Chile se complicó ante intereses de Colo Colo y la UC

La incorporación del volante de Rosario Central Leonardo Gil a Universidad de Chile quedó muy complicada a causa del elevado monto que piden al otro lado de la cordillera por el pase del jugador y además, porque U. Católica y Colo Colo también quieren contar con él.

Según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, desde la tienda "canalla" piden 2,5 millones de dólares en una venta para que el jugador deje la institución, pero la U quiere un préstamo y solo tiene 500 mil dólares para ello.

Además, de acuerdo a lo que nos reveló Alejandro Jara, su representante, Gil "tiene muchas ganas -de ir a la U- y Colo Colo y la Católica... pero todavía no tiene nada concreto... así está el mercado, y falta un poco todavía, no quiero decir de algo que no es".

Leonardo Gil estuvo en la mira de la selección chilena por su gran presente en el equipo en que comparte camarín con Alfonso Parot.

Su buen nivel lo llevaron a ser de interés para Universidad de Chile, pero también para Colo Colo y la UC.