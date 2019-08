El "método Caputto": Los cambios impulsados por el nuevo DT de Universidad de Chile

El director técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, ha impuesto un nuevo régimen para el primer equipo, con el que se ha ido ganando la credibilidad en el plantel y el respeto de los referentes.

Según investigamos en Al Aire Libre en Cooperativa, el "método Caputto" es responsable del renacer que ha tenido el elenco azul, que ha permitido mantenerse fuera de la zona de descenso.

Para el ex arquero la puntualidad es primordial, por esta razón se implementó un sistema de multas para aquellos que lleguen tarde. El adiestrador cita todos los días a una charla a las 9:10 horas, y ya ha multado a jugadores por llegar un minuto después.

Según contó Nicolás Oroz, otro de los "cambios que el plantel aceptó muy bien fue el de almorzar todos en un mismo horario... Hoy existe un horario específico que se hace mucho más grupal".

Así, los jugadores se sientan juntos a la mesa, pese a que muchas veces las comidas son distintas entre ellos debido a la dieta implantada para cada uno por la nutricionista del club.

Relacionado a esto mismo, el técnico es aún más estricto cuando se trata del peso. Tanto así que varios juveniles han quedado fuera de la convocatorio por descuidarse.

Caputto también ha restringido el uso de los teléfonos celulares, tal como ocurrió cuando estaba al mando de la selección chilena sub 17.

"Es un tema difícil de abordar. Las redes sociales son avasalladoras, se meten mucho dentro de los planteles y en el último tiempo que me tocó estar era mucho más importante sacarse una buena foto o hacer un buen video que tener los horarios destinados para descansar. Ya en la selección sub 17 lo hizo, los teléfonos son un distractor tremendo y muchos no lo saben llevar", comentó al respecto el ex jugador de la U Rafael Olarra.

El liderazgo de Caputto también ha sido bien visto por el plantel. Un caso particular es el que ocurrió con Jonathan Zacarías al que convenció para que se quede en la U sin ser inscrito, esto para que se prepare de acá a fin de año y luego ayudarlo convencer a los dirigentes para que le renueven el contrato.

Finalmente, el caso Johnny Herrera es el más emblemático. Pese a que el portero no ha jugado, tal como en la era Alfredo Arias, hoy está tranquilo y dispuesto al trabajo, más que antes. Es que el portero Le cree a Caputto quien tiene planeado hacerlo jugar en Copa Chile.