"El peor error sería confiarse": Superman Vargas advierte a la U de Chile antes de enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores

Sergio Bernabé Vargas, histórico portero de la U de Chile, se refirió al crucial compromiso que disputará esta tarde el cuadro laico ante Carabobo FC por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. En conversación exclusiva con Al Aire Libre, Superman abordó tanto el presente futbolístico del equipo como los riesgos de caer en la trampa de la confianza excesiva.

"Uno puede suponer, que como hay un equipo brasilero, un equipo argentino los cuales se enfrentaron a la U y les ganó a ambos, el venezolano podría ser más fácil. Pero como la lógica en el fútbol no existe, y el que se confía pierde, el peor error que puede hacer la U es confiarse", lanzó Vargas sin rodeos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Bernabé Vargas (@superman_vargas)

La advertencia de Superman Vargas: "Los partidos hay que jugarlos"

Para el exportero, el mayor riesgo del compromiso ante los venezolanos no pasa por lo futbolístico, sino por el exceso de optimismo: "Confiar que va a entrar a la cancha ya con el resultado puesto y con el partido ganado. Yo creo que en esa dinámica no están los jugadores ni está el entrenador. Lógicamente a veces desde afuera, los periodistas o el hincha razonan como con una lógica: le ganamos a los argentinos, le ganamos a los brasileros, cómo no le vamos a ganar a los venezolanos. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos, son todos distintos".

Además, destacó el rendimiento reciente de Carabobo como un llamado de atención: "Carabobo le hizo un muy buen partido de visitante a Botafogo, jugando en Brasil, y Botafogo pudo ganarle recién en los últimos dos minutos. Entonces de local va a ser un rival duro, difícil, seguramente complicado. Pero la U tiene las armas, tiene los jugadores como para ganar ese partido. Primero hay que jugarlo y no confiarse. El peor error es confiarse".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

La U encontró su forma: "Hoy están todos los jugadores rindiendo"

Sobre el presente de los azules, Vargas reconoció que los primeros partidos del año no fueron del todo convincentes. Sin embargo, valoró la evolución del equipo en las últimas semanas: "Tuvo un arranque de año un poco dudoso, dubitativo. Perdió ahí un par de partidos con Magallanes, con Everton. Entonces, uno empieza a dudar, ¿no? Pero creo que en los últimos partidos todo lo contrario. Creo que se ha afianzado, el equipo está funcionando bien, hay una idea clara de juego y con altos rendimientos individuales".

Superman destacó que no ve puntos bajos en el equipo actualmente: "Es más, haría el ejercicio al revés: ¿Qué puntos bajos veo hoy? Casi ninguno. Yo creo que hoy están todos los jugadores rindiendo y jugando a un buen nivel futbolístico".

En cuanto a la ofensiva, Vargas elogió el nivel mostrado por Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra: "Creo que jugando Di Yorio, que ha andado muy bien, además de convertir goles, ha tenido un muy buen rendimiento contra Estudiantes de la Plata, por ejemplo. Pero se complementa muy bien con el Nico Guerra, y en ese sentido ellos han logrado en delantera poder conformar una buena dupla".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Seguridad bajo los tres palos: "Castellón transmite confianza"

Finalmente, se detuvo en el análisis del arquero Gabriel Castellón, quien poco a poco ha ido ganándose su lugar en la portería azul. "Sí, a Castellón sin duda que le costó un poco al inicio, pero es normal. Hay un proceso, un periodo de adaptación. Él venía a atajar en Huachipato, ponerse en el arco de la U es otra cosa", explicó.

Y cerró con un elogio a su evolución: "Hoy otorga confianza, seguridad, hace las cosas correctas, aparece cuando tiene que aparecer. A mí me ha gustado lo que ha hecho hasta el momento y creo que cada partido que pasa se lo nota más seguro. Eso también lo transmite al equipo, a la hinchada, y eso le genera al arquero una mayor confianza. Así que bien, me parece que está leyendo muy bien las jugadas, anticipa bien a la espalda de los defensores, varias jugadas que ha tenido que intervenir, lo ha hecho con buen timing, así que me parece muy bien lo que está haciendo".