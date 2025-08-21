El plantel de U de Chile expresó la preocupación por sus hinchas: "No estamos ajenos a ese dolor"

Las reacciones por los lamentables hechos de violencia en el duelo entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana siguen llegando y en las últimas horas desde el plantel azul expresaron su postura al respecto.

En un comunicado en conjunto publicado en redes sociales por varios de los jugadores de la U, entre ellos los capitanes Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, se expresa la solidaridad con los hinchas brutalmente agredidos por barristas de Independiente y más importante aún, dejan de lado lo deportivo por el bienestar de los suyos.

⚽ La solidaria postura de los jugadores de U de Chile con sus hinchas

A la par de las declaraciones del presidente de Azul Azul, Michael Clark, desde el plantel de la U también tomaron parte en el asunto que se extendió más allá del terreno de juego en el estadio Libertadores de América.

En el comunicado publicado en sus redes sociales, los jugadores azules manifiestan que: "Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestro profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente".

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es primero", agregan.

🔹 ¿Qué se sabe de los hinchas de la U agredidos en el estadio de Independiente?

De acuerdo a la información entregada desde U de Chile y su presidente Michael Clark, son 19 hinchas los heridos que fueron trasladados a tres hospitales distintos por Buenos Aires, todos con distintos pronósticos de salud.

Además, hay casi un centenar de hinchas azules detenidos por parte de la policía argentina.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

