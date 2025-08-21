Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

El plantel de U de Chile expresó la preocupación por sus hinchas: "No estamos ajenos a ese dolor"

Desde el plantel de la U expresaron su solidaridad con sus hinchas y dejaron de lado la importancia de lo deportivo tras los dramáticos incidentes en Copa Sudamericana.

Foto: Photosport El plantel de U de Chile expresó la preocupación por sus hinchas: "No estamos ajenos a ese dolor"
Felipe Rojas Davidson
Las reacciones por los lamentables hechos de violencia en el duelo entre Independiente y U de Chile por Copa Sudamericana siguen llegando y en las últimas horas desde el plantel azul expresaron su postura al respecto. 

En un comunicado en conjunto publicado en redes sociales por varios de los jugadores de la U, entre ellos los capitanes Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, se expresa la solidaridad con los hinchas brutalmente agredidos por barristas de Independiente y más importante aún, dejan de lado lo deportivo por el bienestar de los suyos. 

⚽ La solidaria postura de los jugadores de U de Chile con sus hinchas

A la par de las declaraciones del presidente de Azul Azul, Michael Clark, desde el plantel de la U también tomaron parte en el asunto que se extendió más allá del terreno de juego en el estadio Libertadores de América. 

En el comunicado publicado en sus redes sociales, los jugadores azules manifiestan que: "Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestro profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente". 

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es primero", agregan. 

 Imagen foto_00000018

🔹 ¿Qué se sabe de los hinchas de la U agredidos en el estadio de Independiente?

De acuerdo a la información entregada desde U de Chile y su presidente Michael Clark, son 19 hinchas los heridos que fueron trasladados a tres hospitales distintos por Buenos Aires, todos con distintos pronósticos de salud. 

Además, hay casi un centenar de hinchas azules detenidos por parte de la policía argentina. 

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
