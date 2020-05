El recuerdo de Gonzalo Villagra al gol que le marcó a Colo Colo y que le dio el título a la U

Hace justos tres años, el ex jugador de Antofagasta le anotó a los albos en el Monumental.

Hoy en Santiago Morning, el volante Gonzalo Villagra es recordado por los hinchas de Universidad de Chile desde hace exactos tres años cuando, defendiendo los colores de Deportes Antofagasta, le marcó un gol a Colo Colo en el empate 1-1 y que le permitió a los azules tomar la punta del Torneo de Clausura.

En la penúltima fecha del certamen, el cuadro albo ganaba 1-0 al elenco nortino, y el jugador formado en Universidad Católica apareció para darle el empate a su equipo, sin saber que ese tanto definiría el título para el cuadro azul, que a esa misma hora vencía a O'Higgins en Rancagua para sentenciar el título en la fecha siguiente ante San Luis.

"Me tocaba defender a Antofagasta y fue un resultado importante empatar en el Monumental, en un entorno especial. Nosotros sabíamos qué estaba en juego, pero el objetivo era que le fuese bien a Antofagasta y si le servía a otro equipo, tal como ocurrió, a nosotros no nos competía, no nos importaba porque uno siempre cuando entra a la cancha piensa en su equipo y en jugar con honor, con hidalguía, ante un equipo que era poderoso", comentó en diálogo con nuestro porgrama Al Aire Libre en Cooperativa.

"Fue un punto importante y que después eso haya trascendido, a nosotros no nos involucraba y si le sirvió a otro equipo, bien. Y lástima por Colo Colo que terminó perdiendo el título", añadió.

Consultado por el recuerdo de los hinchas azules, Villagra dijo que "siento que lo que he hecho como jugador es más que eso, y la U hizo mucho más que eso también para ganar el título".

"Llegamos a un acuerdo con Santiago Morning para reducir los sueldos"

Villagra también habló sobre el presente del cuadro "bohemio" en medio de la pandemia del coronavirus y contó que llegaron a un acuerdo para reducir los sueldos de los jugadores, aunque explicó que es una medida que afectó a varios en el club..

"Hay muchos jugadores grandes, con familias detrás, y que viven el día a día como la mayoría de los chilenos, y necesitan el sueldo para llegar hasta fin de mes", comentó.

"Hay jugadores que han tenido éxito y se han ido a otras ligas, pero no es la realidad de todos", remató.