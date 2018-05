El repudio generalizado al barrista que se burló de Raimundo Tupper

El barrista de Universidad de Chile que intentó llamar la atención con un traje de Superman y una máscara del fallecido jugador cruzado Raimundo Tupper, quien se suicidió en 1995 en Costa Rica, a modo de burla se ganó el repudio generalizado en redes sociales.

La cuenta oficial de Twitter del cuadro laico tomó la iniciativa asegurando que "como club repudiamos profundamente este tipo de manifestaciones. No representan en absoluto los valores ni principios de nuestra institución".

Una de las cosas que me carga de los hinchas de clubes, es que justifican todo de su equipo, son tan ciegos. Hay weones justificando al tarado con la máscara de Tupper. Basta con reconocer que es una actitud horrible. Solo reconocer. No te hace menos hincha del equipo.

burlándose de la muerte de Raimundo Tupper. Una persona que se SUICIDÓ, estando con depresión. Hacer el acto de la foto, es repudiable y vergonzoso y sin duda no le hace bien al fútbol chileno tener gente así cuando se supone que el fútbol debería ser una fiesta, no?

La depresión es una enfermedad fuerte yo he sufrido y me la he tratado, espero que el imbécil que se burló de Tupper nunca le toque pasar por cosas así, ya que tampoco hay que desearle mal a nadie... Es por eso que no puedo tampoco alabar actos así