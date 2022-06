Emmanuel Ojeda alista su debut: Me gusta tener la pelota y conectarme con mis compañeros

El mediocampista argentino Emmanuel Ojeda alista su estreno con la camiseta de Universidad de Chile y en las horas previas al duelo ante General Velásquez por la tercera ronda de la Copa Chile, el trasandino aseguró que se está adaptando a sus compañeros y a lo que le pide el técnico Diego López.

"Le puedo dar salida al equipo. Lo que me pide el técnico que es jugar a dos toques, dar la vuelta rápido, correr hacia adelante, marcar, ayudar. Me gusta tener la pelota y conectarme con mis compañeros", dijo Ojeda en diálogo con La Tercera.

"Hemos hecho muchos trabajos de transición, buscamos salidas rápidas, tener un equipo corto, donde vayan todos para adelante y todos para atrás. Debemos ser muy compactos y los jugadores debemos llegar y terminar las jugadas que iniciamos, para crear muchas situaciones de gol", añadió.

Respecto a sus primeras sensaciones en el elenco azul, el ex jugador de Rosario Central expresó que "es una maravilla. Mis compañeros me hacen sentir muy cómodo, me gusta la forma de entrenar de acá y todo va bien.

Son entornos distintos, son países diferentes. Hay muy buen nivel en el plantel, veo chicos con muchas ganas, hay mucha intensidad en el entrenamiento. Me contaban que acá, a todos los equipos, les gusta salir jugando y eso lo hace para mí que sea una liga interesante".

"Dentro de la cancha, estoy conociendo a mis compañeros y viendo las características de cada uno, para que después nos entendamos más rápido en el campo de juego", complementó.

"Y afuera, tengo buena onda con todos. He conversado con casi todos, creo. Y me he dado cuenta que son un grupo muy humilde y estoy agradecido de ellos, porque me recibieron de la mejor manera.