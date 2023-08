Emmanuel Ojeda: El equipo está con la mentalidad y las ganas de salir adelante

El volante Emmanuel Ojeda aseguró que Universidad de Chile está con la concentración a tope para dejar atrás los cinco partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Nacional 2023.

"Somos conscientes de los malos resultados, estamos atravesando una seguidilla de malos partidos. Si bien hubo partidos en que merecimos mucho más, como el otro día ante Curicó Unido (1-1), donde merecimos ganar y dominamos todo el partido, viéndose mejoras, nos está costando, pero el equipo está con la mentalidad y las ganas de salir adelante", aseguró tras la derrota amistosa por 2-1 ante Audax Italiano en el Centro Deportivo Azul.

De cara al próximo duelo ante Unión La Calera: "Vamos a salir a buscar los tres puntos, necesitamos ese empuje para volver a la pelea de arriba, el torneo está muy ajustado, así que tres puntos nos pueden dejar bien ubicados y nos darían ese empuje que necesitamos para lo que queda de torneo".

Hablando sobre sí mismo, sostuvo: "En lo personal he tenido lesiones, me ha costado recuperarme. De a poco me voy sintiendo mejor, soy autocrítico, sé que tuve partidos malos y también tuve partidos buenos".

Finalmente, analizó el compromiso ante Audax: "Estos partidos sirven para los que no vienen jugando, lo hicieron muy bien, Renato Huerta hizo un gol, son jugadores que pueden aportar mucho al primer equipo. Se vieron cosas buenas, cosas por mejorar también, y todos estamos dispuestos a dar el 100 por ciento en cada entrenamiento y sacar adelante esto lo más rápido posible".

La U juega ante los caleranos el próximo viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".