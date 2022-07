Emmanuel Ojeda: Me sorprendió de la U que no tenga estadio

El argentino Emmanuel Ojeda, refuerzo de Universidad de Chile para el segundo semestre, se refirió a sus primeras semanas en el club y aseguró sentirse sorprendido porque el equipo no tiene estadio, en el marco de la búsqueda de un recinto para el Superclásico.

"En Argentina estamos acostumbrados que los clubes tengan su propio estadio. Me han contado por qué no tienen, es lo que me sorprendió de la U, que no tenga estadio", aseguró en ESPN.

"VECCHIO, QUE ESTUVO EN LA CONTRA, ME CONTABA LO QUE ERA LA U Y LA GENTE QUE MOVÍA"#ESPNF90Chile Emmanuel Ojeda comentó sus sensaciones al llegar a #UdeChile y los problemas para ejercer la localía: "Es lo que me sorprendió de la U, que no tenga un estadio" pic.twitter.com/QiQi69Bv9z — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) July 22, 2022

El volante, además, tuvo palabras de elogio para la institución y señaló que fue Emiliano Vecchio, ex jugador de Colo Colo y compañero en Rosario Central, quien le dio detalles sobre la U.

"Era todo tal cual me contaron, un club enorme, lindas instalaciones. Tuve de compañero a Emiliano Vecchio, que estuvo en la contra, y me contó lo que era el club y la gente que movía. Me pareció un buen destino", declaró.

Finalmente, Ojeda admitió que cuando llegó al club le comentaron que era un equipo grande que estaba pasando por un mal momento.

"Desde que llegué me hicieron saber que hace años que viene peleando abajo, cerca del descenso...y es una linda oportunidad para revertir las cosas y mostrarme acá, vamos a salir adelante", sentenció.

El próximo partido de la U será el domingo ante O'Higgins, en Rancagua, a las 15:00 horas (19:00 GMT); y el Superclásico será una semana despues, el 31 de julio, en un recinto aún por confirmar.